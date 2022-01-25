Во вторник утром, 25 января, на трассе Киев-Одесса произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

Движение в направлении столицы затруднено, есть пострадавшие.

Около 05:00 вблизи поселка Глеваха произошло ДТП с участием легковушки Toyota. Предварительно: есть пострадавшие. Затруднено движение в направлении города Киев. Организован объезд по встречной полосе.

В частности, к водителям обращаются с просьбой заблаговременно планировать свои маршруты, учитывая указанную информацию.

Читайте также, возле населенного пункта Копылов, который находится вдоль трассы "Киев-Чоп", столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Возможно осложнение движения в направлении города Киев. Организован объезд левой полосой и обочиной.

Кроме того, в Винницкой области в ДТП погибла 15-летняя студентка Винницкого колледжа искусств Мирослава Витер. Девушка, работавшая моделью, ехала на фотосъемку в автомобиле со своим парнем. Авария участием автомобилей Volkswagen, Geely и Renault Master произошла 13 января около 16:40 на объездной дороге Винницы.

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