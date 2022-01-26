Сотрудница полиции устроила тройное ДТП в Харькове [ Редактировать ]
В Харькове сотрудница полиции устроила тройное ДТП. Есть пострадавшие. Водители трех автомобилей получили ушибы. Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Авария произошла на улице Клочковской.
35-летняя водитель BMW на скользкой дороге не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Transporter и ВАЗ-21104. Участники аварии получили легкие телесные повреждения.
За рулем BMW находилась полицейская, она была трезвая, находилась вне службы и управляла частным автомобилем. Для выяснения всех обстоятельств происшествия Харьковским райуправлением полиции №3 назначено служебное расследование.
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Кроме того, в Винницкой области в ДТП погибла 15-летняя студентка Винницкого колледжа искусств Мирослава Витер. Девушка, работавшая моделью, ехала на фотосъемку в автомобиле со своим парнем. Авария участием автомобилей Volkswagen, Geely и Renault Master произошла 13 января около 16:40 на объездной дороге Винницы.
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