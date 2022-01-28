ЄС та Британія готують санкції проти нових російських газових проєктів [ Редактировать ]
ЄС та Британія готують санкції проти нових російських газових проєктів - у разі нападу на Україну. Про це пише видання Financial Times. Там наголошують, що вперше, після початку агресії РФ, Євросоюз вирішив націлитися на енергетичний сектор. Враховуючи, що Європа на 40% залежить від імпорту газу саме з Федерації. Такі плани розробляють спільно зі США - вони враховують суттєве скорочення фінансування та передачу технологій для нових газових програм.
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