ЄС та Британія готують санкції проти нових російських газових проєктів - у разі нападу на Україну. Про це пише видання Financial Times. Там наголошують, що вперше, після початку агресії РФ, Євросоюз вирішив націлитися на енергетичний сектор. Враховуючи, що Європа на 40% залежить від імпорту газу саме з Федерації. Такі плани розробляють спільно зі США - вони враховують суттєве скорочення фінансування та передачу технологій для нових газових програм.