У Дніпрі обиратимуть запобіжний захід Артемові Рябчуку [ Редактировать ]
У Дніпрі сьогодні обиратимуть запобіжний захід Артемові Рябчуку - солдатові, який вчора влаштував стрілянину і вбив п'ятьох людей. Засідання має розпочатися за годину в Кіровському райсуді міста. Прокуратура клопотатиме про утримання стрільця в СІЗО без альтернативи.
Через цю трагедію з посади пішов Командувач Нацгвардії Микола Балан. Він сам подав рапорт про відставку - і ввечері його підписав президент. Виконуватиме обов'язки командувача - Юрій Лебідь, він був заступником Балана.
В ніч проти четверга на "Південмаші" 20-тирічний нацгвардієць Артем Рябчук - розстріляв з автомата солдатів, разом з якими охороняв завод. Загинули четверо строковиків і працівниця заводу. Ще п'ятеро - були поранені. Всі вони - у лікарні, троє вкрай важкі. У найтяжчому стані - 22-річна дівчина.
Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечникова:
Состояние крайне тяжелое. Можно сказать критическое. Если она выживет, это еще будет один подвиг врачей.
Тетяна Сапьян, радник із комунікацій Державного бюро розслідувань:
Представники ДБР проведуть слідчі дії, які дозволять встановити чи не перебував Арсеній Рябчук у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. У найкоротший термін буде призначена експертиза щодо психічного стану громадянина Рябчука.
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Попутним транспортом він виїхав за місто - приблизно на 20 кілометрів. Уже у місті Підгородньому хлопець попросив перехожих викликати поліцію.
20-річний строковик Нацгвардії узяв у зброярні автомат Калашникова й відкрив вогонь по інших гвардійцях. Сталося це вдосвіта, близько четвертої ранку.
Указ уже підписав президент Володимир Зеленський. Балан сам подав рапорт про відставку - після стрілянини в Дніпрі.
Появились первые подробности о состоянии здоровья солдатов, которые пострадали в ходе расстрела в Днепре на территории завода "Южмаш"
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