У Дніпрі сьогодні обиратимуть запобіжний захід Артемові Рябчуку - солдатові, який вчора влаштував стрілянину і вбив п'ятьох людей. Засідання має розпочатися за годину в Кіровському райсуді міста. Прокуратура клопотатиме про утримання стрільця в СІЗО без альтернативи.

Через цю трагедію з посади пішов Командувач Нацгвардії Микола Балан. Він сам подав рапорт про відставку - і ввечері його підписав президент. Виконуватиме обов'язки командувача - Юрій Лебідь, він був заступником Балана.

В ніч проти четверга на "Південмаші" 20-тирічний нацгвардієць Артем Рябчук - розстріляв з автомата солдатів, разом з якими охороняв завод. Загинули четверо строковиків і працівниця заводу. Ще п'ятеро - були поранені. Всі вони - у лікарні, троє вкрай важкі. У найтяжчому стані - 22-річна дівчина.

Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечникова:

Состояние крайне тяжелое. Можно сказать критическое. Если она выживет, это еще будет один подвиг врачей.

Тетяна Сапьян, радник із комунікацій Державного бюро розслідувань: