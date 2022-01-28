Николаевский морской порт "Ника-Тера" (входит Group DF Дмитрия Фирташа) оказался в числе крупнейших налогоплательщиков Николаева.

Сегодня пресс-служба Group DF сообщила, что в 2021 года порт "Ника-Тера" перечислил 307,4 млн гривен в бюджеты разных уровней. Отчисления в государственный бюджет Украины составили 244,8 млн гривен, а в местные бюджеты – 62,6 млн гривен.



"Порт вышел на докризисный уровень по объемам перевалки – грузооборот порта за 2021 год увеличился до 7,63 млн тонн. В то же время рост налоговых платежей составил 23%. Мы входили и входим в число крупнейших налогоплательщиков Николаева и верим в то, что эффективность нашего предприятия влияет на экономическое развитие региона. Увеличение налоговых отчислений связано в том числе и с ростом средней зарплаты на предприятии. Терминал не только платит налоги, но и продолжает финансировать проекты, которые повышают качество жизни жителей Николаева. Фокус социальных проектов 2022 года не поменяется - поддержка медицины Николаевской области, спорт и развитие инфраструктуры Николаева", - прокомментировал СЕО порта "Ника-Тера" Алим Агакишиев.



Как сообщает пресс-служба Group DF порт продолжает финансировать крупные социальные проекты в Николаеве - за год было выделено 4,9 млн гривен (на 28% больше, чем в предыдущем году). Ключевыми социальными проектами года стали поддержка медицины, поддержка спорта и благоустройство города.



Порт поддержал проект строительства двухуровневой транспортной развязки в Николаеве (выделил средства на разработку предпроектной документации), принимал участие в ремонте дорог Корабельного района.

В сфере спорта - порт за собственные средства построил две спортивные площадки, поддержал велофестиваль юга Украины "МиКолесо" и Чемпионат Украины по мини-ралли "Кубок Лиманов".



"Ника-Тера" входит в портовой бизнес Group DF. В 2021 Group DF Дмитрия Фирташа выделила более 56 млн гривен на борьбу с COVID-19. Заводы по производству минеральных удобрений Группы произвели 1,1 млн м3 медицинского кислорода и поставили их в больницы в 12 областях страны, включая Николаевскую область.



В 2021 году порт обработал 453 судна и перегрузил 7,6 млн тонн грузов.



Основными клиентами порта остаются аграрии. Структура грузооборота порта в 2021 году выглядела таким образом: зерновые, зернобобовые и масличные грузы составили более 4,653 млн тонн или 61% от общего объёма, навалочные – 2,113 млн тонн (28%), наливные – 490 тыс. тонн (6 %), удобрения – 377 тыс. тонн (5%).