Государственный флаг Украины сегодня отмечает свой официальный день рождения. 28 января 1992 года постановлением Верховной Рады "О Государственном флаге Украины" ему был предоставлен статус национального.

"Утвердить Государственным флагом Украины национальный флаг, который представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух равных по ширине горизонтально расположенных полос: верхней - синего цвета, нижней - желтого цвета, с соотношением ширины флага к его длине 2:3", - говорится в постановление ВР N2067-XII.

В 1996 году значение и статус Государственного флага закрепила Конституция Украины.

"Государственными символами Украины являются Государственный флаг Украины, Государственный герб Украины и Государственный гимн Украины. Государственный флаг Украины - стяг из двух равных по величине горизонтальных полос синего и желтого цветов", - говорится в ст.20 Основного Закона.

Что известно о флаге Украины

Корни украинской национальной символики исходят из дохристианских времен, когда желтый и синий цвета, символизирующие огонь и воду, превалировали в народных обрядах.

По современной версии, желтый символизирует пшеничные поля, синий - голубое небо над ними. Философский вариант интерпретации несколько отличается:

голубая полоса на флаге - Воля,

желтая нижняя - Мудрость.

Напомним, что День Государственного флага Украины отмечается ежегодно 23 августа. Это установлено Указом Президента от 2004 года.

Впервые в новейшей истории Украины сине-желтый флаг официально появился летом 1990 года над зданием Киевской городской рады.

Флаг Украины доставят на Луну

Как ранее сообщали, флаг Украины доставят на Луну в рамках миссии британской компании Spacebit, которая запланирована на весну 2022 года.

Его напечатают на 3D-принтере из украинского титана. При его изготовлении используют специальную технологию "зеленого" или безотходного производства.

Доставить украинский флаг и оборудование планируется к большому кратеру Lacus Mortis на ближней стороне Луны, а затем - в интересное для ученых темное пятно Oceanus Procellarum.

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