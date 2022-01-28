В городе Одесса во время работ по демонтажу здания травмы получили трое работников. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным ГСЧС, спасатели, которые прибыли на место происшествия, транспортировали с помощью специальных ниш одного из пострадавших, у которого обнаружили открытый переломом конечности, с третьего этажа здания и передали работникам скорой медицинской помощи.

Отмечается, что в карете "скорой" помощи скончался один из пострадавших. В настоящее время правоохранители занимаются расследованием происшествия.

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Кроме того, в провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушилось здание гостиницы для зараженных коронавирусом. В результате около 70 человек находятся под завалами. Спасатели и полиция ведут работы по ликвидации образовавшихся завалов. Из-под них уже извлечены 23 человека.