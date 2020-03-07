В Китае обрушился отель для зараженных коронавирусом [ Редактировать ]
В провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушилось здание гостиницы для зараженных коронавирусом. В результате около 70 человек находятся под завалами.
Об этом сообщил информационный портал Sina.
"Ранее поступила информация, что примерно в 19:30 по местному времени в городе Цюаньчжоу обрушилось шестиэтажное здание гостиницы. На первом этаже рухнувшего строения находятся магазины и кафе", - говорится в сообщении.
Спасатели и полиция ведут работы по ликвидации образовавшихся завалов. Из-под них уже извлечены 23 человека. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь.
Причины обрушения выясняются, идет следствие.
Ранее мы писали о том, что на борту Grand Princess, где обнаружен коронавирус, находятся 49 украинцев. Также на Донбассе ввели ограничения на КПВВ из-за коронавируса.
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