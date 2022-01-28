Сейчас не простое для Украины время – война на Востоке и возможное наступление вражеских сил с целью захвата новых территорий, заставляет чиновников, активистов и всех граждан быть готовыми, пишет "Апостроф".

Столица готовится к возможной чрезвычайной ситуации из-за угрозы нового вторжения России. Об этом написал мэр столицы Виталий Кличко в колонке для Bild.

На фоне угрозы нового вторжения России киевлянам желательно иметь "тревожный чемоданчик". Об этом в интервью Главкому заявил замглавы Киевской горгосадминистрации Андрей Крищенко.

Мэр Харькова Игорь Терехов дал интервью американскому изданию The Washington Post, и сказал, что «стеной встанут все вместе – и харьковчане, и все украинцы – на защиту города».

А вот председатель ривненского облсовета готовится к войне по-своему – печатает плакаты с какой-то выдуманной, или, как называет сам Сергей Кондрачук – "обновленной" символикой Вооруженных Сил Украины. Новой военной символики – вот чего не хватает нашим бойцам в холодных окопах на войне!

Интересно, какие надежды возлагает председатель облрады на эти плакаты – они должны накормить наших солдат или согреть в лютый январский мороз? Чем воевать – чиновник тоже не беспокоится – ведь главное-это – символика!

"Убежден, что эти плакаты станут уместными наглядными пособиями. Ведь такие наглядные принадлежности крайне важны – особенно в контексте сегодняшнего дня", – отметил председатель областного совета Сергей Кондрачук.