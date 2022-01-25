Резников высказался о поставках оружия Украине [ Редактировать ]
Министр обороны Алексей Резников заявил, что США и Великобритания поставили Украине вооружения, о которых раньше приходилось только мечтать. Раскрывать детали глава ведомства отказался. Об этом сказал в эфире одного из телеканалов.
На вопрос о том, ведутся ли переговоры с союзниками о поставках Украине систем ПВО, включая ракеты Patriot, он ответил:
Я с первого дня веду переговоры с нашими партнерами. Последствия вы видите - это самолеты, которые прилетают из Лондона, два самолета из США прилетели, а завтра встречаем третий самолет с помощью.
Глава Минобороны добавил, что переговоры по всем потребностям Украины в вооружениях ведутся. Однако детали Резников раскрыть отказался.
Но поверьте, в той помощи уже есть много интересных вещей, о которых мы мечтали раньше.
Ранее мы писали, что в Киев доставили из США первую часть груза военного назначения, в том числе боеприпасы, общим весом более 90 тонн. В военном бюджете США на 2022 год, который составляет $768 млрд, на помощь ВСУ запланировано $200 млн.
Кроме того, Министерство обороны Германии опровергло информацию о том, что немецкое воздушное пространство закрыто для самолетов, которые поставляют оружие в Украину. Накануне британские военные самолеты доставили противотанковое вооружение, облетев территорию Германии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Отримати мисливську зброю можуть усі українці з 18 років. І це також ризик, каже психолог. Бо в такому віці психіка ще не сформована. На сьогодні ж мисливську зброю добровольці - мають право мати.
Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским
В Киеве девушка блогер с друзьями на Porshe сбила человека
Больше всего новых заражений во Львовской области и Киеве
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сделал заявление