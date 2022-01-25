Министр обороны Алексей Резников заявил, что США и Великобритания поставили Украине вооружения, о которых раньше приходилось только мечтать. Раскрывать детали глава ведомства отказался. Об этом сказал в эфире одного из телеканалов.

На вопрос о том, ведутся ли переговоры с союзниками о поставках Украине систем ПВО, включая ракеты Patriot, он ответил:

Я с первого дня веду переговоры с нашими партнерами. Последствия вы видите - это самолеты, которые прилетают из Лондона, два самолета из США прилетели, а завтра встречаем третий самолет с помощью.

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Глава Минобороны добавил, что переговоры по всем потребностям Украины в вооружениях ведутся. Однако детали Резников раскрыть отказался.

Но поверьте, в той помощи уже есть много интересных вещей, о которых мы мечтали раньше.

Ранее мы писали, что в Киев доставили из США первую часть груза военного назначения, в том числе боеприпасы, общим весом более 90 тонн. В военном бюджете США на 2022 год, который составляет $768 млрд, на помощь ВСУ запланировано $200 млн.

Кроме того, Министерство обороны Германии опровергло информацию о том, что немецкое воздушное пространство закрыто для самолетов, которые поставляют оружие в Украину. Накануне британские военные самолеты доставили противотанковое вооружение, облетев территорию Германии.

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