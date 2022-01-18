"Германия опровергла закрытие неба для поставок оружия в Украину"- BILD [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Во вторник, 18 января, Министерство обороны Германии опровергло информацию о том, что немецкое воздушное пространство закрыто для самолетов, которые поставляют оружие в Украину. Об этом сообщила журналистка BILD Юлиана Репке в Twitter.
Накануне британские военные самолеты доставили противотанковое вооружение, облетев территорию Германии.
Германия не отказывала в доступе к своему воздушному пространству, поскольку Великобритания не подавала запрос, между Великобританией и Германией не было спора по этому вопросу.
Ранее сообщали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена обсуждать с НАТО или США вопросы перемещения войск по территории России.
Кроме того, Украина получит дополнительную помощь от США.
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