Во вторник, 18 января, Министерство обороны Германии опровергло информацию о том, что немецкое воздушное пространство закрыто для самолетов, которые поставляют оружие в Украину. Об этом сообщила журналистка BILD Юлиана Репке в Twitter.

Накануне британские военные самолеты доставили противотанковое вооружение, облетев территорию Германии.

Германия не отказывала в доступе к своему воздушному пространству, поскольку Великобритания не подавала запрос, между Великобританией и Германией не было спора по этому вопросу.

Ранее сообщали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена обсуждать с НАТО или США вопросы перемещения войск по территории России.

Кроме того, Украина получит дополнительную помощь от США.

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