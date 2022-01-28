Тони техніки та боєприпасів отримала Україна останнім часом від Західних партнерів. І сьогодні - на Яворівському полігоні показали, що є серед устаткування. Бо серед іншого наші армійці тепер мають надсучасні протитанкові установки. Їх Україні надіслала Велика Британія, і військові кажуть - це найновітніше озброєння, аналогів якому немає.

Параметри техніки вражають, і не лише визначену мішень. Христина Гашенко бачила сьогоднішні випробування і розкаже більше про застосування зброї.

Це командний пункт навчального центру. Тут віддають накази і спостерігають на моніторах за їх виконанням. Сьогоднішні завдання для українських бійців - із британського гранатомета поцілити в БМП, БТР та самохідну артилерійську установку.

Військові ведуть вогонь по мішенях, пробиваючи ще й потужний вітер та заметіль, що вирують на полігоні. Стріляють із будівлі, з окопів, із бойової машини. Досвід нашим армійцям передають британські колеги. Виконаними завданнями іноземці задоволені, і вручають українським бійцям відповідні сертифікати. Тепер ці хлопці - інструктори і можуть навчати стріляти з британських гранатометів інших військовиків.

Христина Гашенко, кореспондентка:

5 днів знадобилось українським іструкторам, щоб навчитися стріляти із британської техніки. Армійці розповідають, вона настільки проста у використанні, що більше часу і не потрібно.

Влучити в мішень британська установка може і з 20-ти метрів, і з шестисот. А рухомі цілі бере на 200 метрів ближче. В Україні досі таких гранатометів не було.

Зиновій, військовослужбовець Збройних сил України:

Воно максимально з близької дистанції, так скажем, у нас Патерика, Туна Фагот, вони працюють більше на далекі дистанції там 2000 м 4000 м є і 5 тис. Можна використати, а це використовується до 600.

Ракета з цієї установки за 2 секунди долає 200 метрів. То ж аби влучити в мішень, знадобиться до шести секунд. Такі гранатомети розробили для використання в бою у містах.

В установці два режими попадання: пряме наведення в ціль та розрив над мішенню.

Зиновій, військовослужбовець Збройних сил України:

Ось ота, як я вказав, що воно вражає танк, ціль, тобто воно вражає так як зверху, а це його переключає це дірки атак, то вона влучає в ціль прямо, напряму виходить як РПГ.

Максим Тужанський, військовослужбовець Збройних сил України:

Мені це озброєння повністю сподобалося, коли ти просто відчуваєш потужність в руках і після взриву, все, що попадаєш, розлітається по осколкам - це вражає.

Наразі в Збройних силах України готують близько сорока інструкторів. Після навчань частина військовослужбовців вирушить у зону ООС.

Віктор Палагнюк, командувач підготовки командування Сухопутних військ Збройних сил України:

Даний протитанковий засіб отриманий Україною, зараз він облікований і уже поставляється безпосередньо у військові частини. Після випуску підготовки операторів відповідно вони будуть знаходиться для виповнення задач, як в зоні проведення ООС, так і під час відновлення боєздатності військових частин.

Загалом на підготовку знадобиться майже тиждень. Українські військовослужбовці налаштовані оптимістично.

Зиновій, військовослужбовець Збройних сил України: