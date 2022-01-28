Нардепа від "Слуги народу" взяли під час отримання хабара [ Редактировать ]
Пів мільйона гривень за "правильний" контракт. Нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних взяли під час отримання хабара. Про це повідомили в НАБУ.
За даними слідчих, посадовець обіцяв приватним компаніям посприяти в укладанні угоди з житомирською лікарнею на купівлю медобладнання.
Кузьміних входить до комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації. І є головою підкомітету з питань фармацевтичної діяльності.
по теме
Як не втратити... Одесу? І зберегти архітектуру одного з найкрасивіших і найтуристичніших міст України. Поговорити про містобудування сьогодні зібралися на дискусійному форумі.
У Київському апеляційному суді заявили, що не отримали матеріалів справи із суду першої інстанції.
Жодного законопроєкту в порядку денному. Нардепи зібралися під куполом ... аби поговорити. І замість традиційної однієї години - з урядовцями розмовляли цілих дві.
Телефонну розмову в Парижі анонсували на 20 годину за Києвом.
CNN із посиланням на неназваного українського високопосадовця повідомила, що, начебто, "розмова відбувалася недобре".