Кузьміних входить до комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації.

Пів мільйона гривень за "правильний" контракт. Нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних взяли під час отримання хабара. Про це повідомили в НАБУ.

За даними слідчих, посадовець обіцяв приватним компаніям посприяти в укладанні угоди з житомирською лікарнею на купівлю медобладнання.

Кузьміних входить до комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації. І є головою підкомітету з питань фармацевтичної діяльності.