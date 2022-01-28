В субботу, 29 января, 27-й лунный день лунного календаря. Убывающая Луна находится в знаке зодиака Стрелец. Многим знакам зодиака стоит посвятить день решению давно отложенных вопросов.

Овен

Овнов ожидает противоречивый день и надежд на то, что все наладится самостоятельно, очень мало. Представителям знака придется принимать срочные решения, быть в центре внимания и иметь дело с финансовыми вопросами, в которых нужно проявить максимальную щепетильность.

Телец

От Тельцов будет многое зависеть и не исключено, что представители знака сыграют важную роль в чужой судьбе. Звезды советуют провести день без споров и агрессии. Вечером вероятны приятные сюрпризы и общение.

Близнецы

Близнецов ожидает масса перспектив в карьере, а вот в личной жизни намечается коллапс. Недоразумения в отношениях с близким человеком вряд ли удастся решить легко, придется обстоятельно поговорить обо всем и разобрать все сомнения и обиды.

Рак

Ракам рекомендуется с осторожностью осуществлять дела, связанные с финансами − в этот день возможны обманы и неприятные истории. Кроме того, не исключены неурядицы в семейной жизни, которые нужно решать сразу.

Лев

Львы могут рассчитывать на успешный день, если не будут спешить и поставят реалистичные цели. Звезды предупреждают о вероятности неожиданных споров с близкими, которые негативно повлияют на самочувствие представителей знака.

Дева

Девы будут готовы проявлять великодушие и совершать подвиги во имя благополучия друзей и близких. Звезды предупреждают, что поступки в ущерб себе чреваты серьезными последствиями, в том числе для здоровья, поэтому нужно отстаивать личные границы и не идти на поводу у тех, кто умело пользуется чужой добротой.

Весы

Звезды обещают Весам очень хороший день. У представителей знака получится все, что они задумали. В процессе решения серьезных вопросов важно построить эффективное взаимодействие с людьми, которые к ним причастны.

Скорпион

Скорпионы окажутся неготовыми к критике и высказываниям окружающих. Представители знака могут очень остро реагировать на любые замечания и даже проявлять агрессию. Звезды советуют избегать такого поведения и максимально сдерживать эмоции.

Стрелец

Стрельцы могут оказаться во власти мрачных мыслей из-за нелюбимой работы и неудач в профессиональной сфере. Звезды советуют не впадать в уныние и спокойно рассмотреть варианты на будущее. В скором времени появится шанс найти что-то более интересное и финансово выгодное, однако к изменениям важно морально подготовиться.

Козерог

Звезды рекомендуют Козерогам посвятить день здоровью и физической активности, например, пройти диагностику, записаться в спортзал или бассейн. Вечером полезно пообщаться с друзьями, устроить вечеринку. Удачно сложится романтическое свидание с партнером.

Водолей

Водолеи будут заняты поисками истины: они всерьез задумаются о тех вещах, которые раньше казались незначительными. Удачно сложатся дальние поездки. Не исключено, что любимый человек порадует неожиданным подарком или сюрпризом.

Рыбы

Рыбы погрязнут в бытовой суете и будут метаться от одного дела к другому. Однако такая бурная деятельность вряд ли принесет ощутимые результаты. Звезды советуют посвятить время себе: отправиться на шопинг, посетить косметолога, вспомнить о хобби.

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