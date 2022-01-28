Нардепи зібралися під куполом: слухали звіти прем'єра, міністрів оборони та охорони здоров'я [ Редактировать ]
А от міністр охорони здоров'я прогнозує - в найближчі тижні матимемо вдвічі більше хворих за добу. Про це Віктор Ляшко заявив у парламенті. За трибуною сьогодні був не тільки він. Звітували і міністр оборони, і прем'єр. Для цього навіть графік роботи змінили, а потім - закрили шосту сесію парламенту.
Чому не ухвалили жодного рішення? І як працюватимуть наступного тижня? Про все докладніше - далі в сюжеті.
Жодного законопроєкту в порядку денному. Нардепи зібралися під куполом ... аби поговорити. І замість традиційної однієї години - з урядовцями розмовляли цілих дві. Та послухати звіти прем'єра, міністрів оборони та охорони здоров'я прийшла лише третина депутатів. Першим слово взяв очільник Міноборони. Запевнив - ситуація на кордоні така ж, як і торік навесні.
Олексій Резніков, міністр оборони України:
Росія стягнула на 300 танків більше ніж навесні, але кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є в наших військових - це Істугна, Корсар, Джевелін - напорядок більша, ніж кількість потенційних мішеней. Збройні сили України повністю готові до відсічі ворогу. Український народ може бути впевнений в своїй армії.
Впевнені українці можуть бути і в тому, що в оселях буде тепло. Це вже прем'єр із трибуни доповідав. І газу вистачить до кінця опалювального сезону, і перебоїв із електрикою не буде.
Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України:
Страшилки інформаційні не справдилися, і не справдяться. Енергетична система України працює стабільно. Жодних віялових відключень в 21-22 роках не було і не передбачається. Ми маємо достатній запас енергоресурсів, аби стабільно пройти цей опалювальний сезон.
Стабільно працюватиме і медична система,- переконує очільник Мінохорони здоров'я. Навіть попри збільшення кількості хворих через швидке поширення штаму "Омікрон" - госпіталізованих і кисневозалежних пацієнтів менше, ніж було восени.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
В найближчі тижні Україна вийде на пікові значення захворюваності на ковід. Кількість випадків інфікування очікується на рівні 40-60 тисяч на добу. З нашим рівнем вакцинації і з новою готовністю лікарень, медична система витримує і 34 тисячі на добу.
У країні жорстокого локдауну - не буде. А от парламент на карантин таки піде. На два тижні. Мовляв, ковід масово косить нардепів. Та в опозиції цим рішенням обурені.
Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":
У "слуг народу" немає своїх голосів. Немає коаліції. Те, що ми побачили на цьому тижні - вони звикли відпочивати. 38 днів до цього відпочивали, попрацювали 3 неповні дні і знову будемо 2 тижні відпочивати.
Олексій Гончаренко, народний депутат "Європейська Солідарність":
В такий момент не можна кидати державу без парламенту. Фактично держава як така обезголовлена. Всі парламенти світу нас обговорюють, крім власного, а власний парламент не може спромогтись прийняти абсолютно зрозумілі речі.
Ухвалити хоча б якісь закони до карантину нардепи зможуть у вівторок. Бо сьогодні закрили шосту сесію парламенту, а 1 лютого - мають відкрити сьому. І тоді ж, кажуть у монобільшості, розглянуть 3-4 документи.
Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":
По ковіду там є 2 законопроекти по карантину, технічні вони, які розблоковують процедури. По війні - це по національному супротиву, на обладнання оцих пунктів територіальної оборони, їм треба 2,7 млрд.
В опозиції наполягають - розглянути треба й інші нагальні питання.
Сергій Євтушок, народний депутат "Батьківщина":
Негайно переглянути бюджет, не відправляти гроші на якісь інфраструктурні об'єкти, ще якісь речі, але натомість швиденько вносити зміни і перекидати гроші з тої галузі на Збройні сили України.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Збільшення фінансування медицини, на чому ми наполягали при прийняті бюджету, це збільшення виплат соціальних, тому що люди реально за межею бідності, це заборона підняття тарифів, це регулювання цін - всі речі, які власне кажучи чекають люди від парламенту, і якими він не займається, а займається якось політичною тріскотньой.
Та чи дослухаються "слуги" своїх колег? Стане відомо вже у понеділок, коли нардепи зберуться на погоджувальну раду.
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Третій день під куполом, а робота досі не клеїться. То голосів не вистачає, то система висне. Одним із перших розглядають законопроєкт про захист ... бджіл.
Попри те, що на порядку денному жодного законопроєкту, який би посилював обороноздатність країни, можливий наступ Росії - топ-тема дня. Про це в парламенті говорять скрізь - і в кулуарах, і з трибуни, і на зустрічі за зачиненими дверима.
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Вони повернулися. Після п'яти тижнів канікул - найдовших за останні 10 років - нардепи знову зберуться під куполом. І працюватимуть два тижні поспіль.