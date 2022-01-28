А от міністр охорони здоров'я прогнозує - в найближчі тижні матимемо вдвічі більше хворих за добу. Про це Віктор Ляшко заявив у парламенті. За трибуною сьогодні був не тільки він. Звітували і міністр оборони, і прем'єр. Для цього навіть графік роботи змінили, а потім - закрили шосту сесію парламенту.

Чому не ухвалили жодного рішення? І як працюватимуть наступного тижня? Про все докладніше - далі в сюжеті.

Жодного законопроєкту в порядку денному. Нардепи зібралися під куполом ... аби поговорити. І замість традиційної однієї години - з урядовцями розмовляли цілих дві. Та послухати звіти прем'єра, міністрів оборони та охорони здоров'я прийшла лише третина депутатів. Першим слово взяв очільник Міноборони. Запевнив - ситуація на кордоні така ж, як і торік навесні.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Росія стягнула на 300 танків більше ніж навесні, але кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є в наших військових - це Істугна, Корсар, Джевелін - напорядок більша, ніж кількість потенційних мішеней. Збройні сили України повністю готові до відсічі ворогу. Український народ може бути впевнений в своїй армії.

Впевнені українці можуть бути і в тому, що в оселях буде тепло. Це вже прем'єр із трибуни доповідав. І газу вистачить до кінця опалювального сезону, і перебоїв із електрикою не буде.

Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України:

Страшилки інформаційні не справдилися, і не справдяться. Енергетична система України працює стабільно. Жодних віялових відключень в 21-22 роках не було і не передбачається. Ми маємо достатній запас енергоресурсів, аби стабільно пройти цей опалювальний сезон.

Стабільно працюватиме і медична система,- переконує очільник Мінохорони здоров'я. Навіть попри збільшення кількості хворих через швидке поширення штаму "Омікрон" - госпіталізованих і кисневозалежних пацієнтів менше, ніж було восени.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

В найближчі тижні Україна вийде на пікові значення захворюваності на ковід. Кількість випадків інфікування очікується на рівні 40-60 тисяч на добу. З нашим рівнем вакцинації і з новою готовністю лікарень, медична система витримує і 34 тисячі на добу.

У країні жорстокого локдауну - не буде. А от парламент на карантин таки піде. На два тижні. Мовляв, ковід масово косить нардепів. Та в опозиції цим рішенням обурені.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

У "слуг народу" немає своїх голосів. Немає коаліції. Те, що ми побачили на цьому тижні - вони звикли відпочивати. 38 днів до цього відпочивали, попрацювали 3 неповні дні і знову будемо 2 тижні відпочивати.

Олексій Гончаренко, народний депутат "Європейська Солідарність":

В такий момент не можна кидати державу без парламенту. Фактично держава як така обезголовлена. Всі парламенти світу нас обговорюють, крім власного, а власний парламент не може спромогтись прийняти абсолютно зрозумілі речі.

Ухвалити хоча б якісь закони до карантину нардепи зможуть у вівторок. Бо сьогодні закрили шосту сесію парламенту, а 1 лютого - мають відкрити сьому. І тоді ж, кажуть у монобільшості, розглянуть 3-4 документи.

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

По ковіду там є 2 законопроекти по карантину, технічні вони, які розблоковують процедури. По війні - це по національному супротиву, на обладнання оцих пунктів територіальної оборони, їм треба 2,7 млрд.

В опозиції наполягають - розглянути треба й інші нагальні питання.

Сергій Євтушок, народний депутат "Батьківщина":

Негайно переглянути бюджет, не відправляти гроші на якісь інфраструктурні об'єкти, ще якісь речі, але натомість швиденько вносити зміни і перекидати гроші з тої галузі на Збройні сили України.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Збільшення фінансування медицини, на чому ми наполягали при прийняті бюджету, це збільшення виплат соціальних, тому що люди реально за межею бідності, це заборона підняття тарифів, це регулювання цін - всі речі, які власне кажучи чекають люди від парламенту, і якими він не займається, а займається якось політичною тріскотньой.

Та чи дослухаються "слуги" своїх колег? Стане відомо вже у понеділок, коли нардепи зберуться на погоджувальну раду.