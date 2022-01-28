У Києві знайшли повішеним легенду українського боксу [ Редактировать ]
Легенду українського боксу Володимира Вірчиса знайшли повішеним у Києві. Вночі його тіло виявив перехожий й викликав поліцію.
За попередніми даними, боксер наклав на себе руки. Утім, остаточну причину смерті встановить експертиза. За словами знайомих, у спортсмена були проблеми в бізнесі та депресія.
Володимиру Вірчісу було 48. І на професійному рингу він провів 28 боїв та здобув 26 перемог.
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