За попередніми даними, боксер наклав на себе руки.

Легенду українського боксу Володимира Вірчиса знайшли повішеним у Києві. Вночі його тіло виявив перехожий й викликав поліцію.

За попередніми даними, боксер наклав на себе руки. Утім, остаточну причину смерті встановить експертиза. За словами знайомих, у спортсмена були проблеми в бізнесі та депресія.

Володимиру Вірчісу було 48. І на професійному рингу він провів 28 боїв та здобув 26 перемог.