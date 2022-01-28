Активісти кажуть: скарг вони отримують багато, але всі ці справи "зависають".

Зводять будинки і забувають про парки, дитячі майданчики та школи. І так чи не в кожному місті, але в Одесі цю проблему відчувають напрочуд гостро. Бо в місті кожен метр - золотий, і особливо - у прибережній зоні.

Як зобов'язати забудовників піклуватися про інфраструктуру сьогодні обговорювали на форумі. За дискусією стежили мої колеги.

Як не втратити... Одесу? І зберегти архітектуру одного з найкрасивіших і найтуристичніших міст України. Поговорити про містобудування сьогодні зібралися на дискусійному форумі.

Дмитро Ткаченко, правозахисник:

Несовершенство генплана и зонинга, строительство в 100-метровой пляжной зоне, застройка рекреационных зон, уничтожение памятников архитектуры, деградация транспортрной и социальной инфраструктуры.

А ще - свавілля органів самоврядування та недосконалість правоохоронної системи. Активісти кажуть: скарг вони отримують багато, але всі ці справи "зависають".

Володимир Савченко, організатор форуму, голова ГО "Спільна мета":

В мене багато питань. В нас і в одеситів, чому правоохоронні органи, поліція і прокуратура не форсує ці справи, а затягує. І коли вже забудовники збудовують весь свій об'єкт, вони кажуть, що ми будемо зносити?! Тобто ми бачимо, що корупційна складова.

Не задоволені й... забудовники. Кажуть, вони готові грати за "правилами". Але ж вони, мовляв, чітко не прописані.

Довідос Віткаускас, консультант із реформ управління проєктів ЄС:

Правила игры со стороны государства, застройщика, обязанности застройщика, права общины, права и интересы всех жителей города, уровень, объем их защиты, процесы, через которые они должны защищаться, до конца не определены.

Обговорення тривало кілька годин. Зрештою, учасники форуму напрацювали низку пропозицій. Зокрема, автоматизувати видачу дозвільних документів, аби зменшити "людський фактор". Розробити програмний комплекс із відкритою інформацією про норми забудови та обмеження. Усе це найближчим часом хочуть подати на розгляд парламенту.

Микола Скорик, народний депутат України, фракція "Опозиційна платформа - За життя":