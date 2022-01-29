Автомобили полиции "Фантом" с начала своей работы зафиксировали более 4 тысяч нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, всего было зафиксировано 4212 нарушений. В настоящее в строю находится 4 передвижных фиксатора нарушений ПДД.

По состоянию на сегодняшний день уже имеем 4212 вынесенных постановлений по правонарушениям, зафиксированным "фантомами" в автоматическом режиме. И как бы распространителям фейков не хотелось, но все четыре "фантома" в строю.

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Кроме того, в Украине установили еще 10 комплексов автоматической фиксации правил дорожного движения. Новые камеры видеофиксации начали работать с 26 ноября 2021 года в городах Запорожье, Львове, Тернополе, и нескольких областях.

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