В Суворовском районе Одессы автомобиль с пассажирами врезался в рекламный щит. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Водитель транспортного средства Nissan Maxima не справился с управлением и на большой скорости влетел в опору рекламного щита.

Сегодня ночью на улице Семена Палия перед перекрестком с улицей Марсельской 30-летний водитель Nissan Maxima не справился с управлением и выехал с дороги в опору рекламного щита. В автомобиле были еще двое мужчин в возрасте 29-ти и 31-го года. Старшего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, другие от полученных травм погибли.

Отмечается, что тела погибших смогли изъять только сотрудники ГСЧС с помощью гидравлического инструмента. Известно, что пострадавшего пассажира деблокировали и передали медикам скорой помощи. Мужчина госпитализирован.

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