В Одессе автомобиль врезался в рекламный щит: есть погибшие [ Редактировать ]
В Суворовском районе Одессы автомобиль с пассажирами врезался в рекламный щит. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.
Водитель транспортного средства Nissan Maxima не справился с управлением и на большой скорости влетел в опору рекламного щита.
Сегодня ночью на улице Семена Палия перед перекрестком с улицей Марсельской 30-летний водитель Nissan Maxima не справился с управлением и выехал с дороги в опору рекламного щита. В автомобиле были еще двое мужчин в возрасте 29-ти и 31-го года. Старшего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, другие от полученных травм погибли.
Отмечается, что тела погибших смогли изъять только сотрудники ГСЧС с помощью гидравлического инструмента. Известно, что пострадавшего пассажира деблокировали и передали медикам скорой помощи. Мужчина госпитализирован.
Читайте также, во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 4 транспортных средств, среди которых и полицейский автомобиль. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и столкнулся с тремя автомобилями. Момент столкновения попал на видеорегистраторы.
Кроме того, в Днепре днем 27 января произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. Водитель легковушки потерял управление и на полной скорости влетел в бетонный столб, водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и на полной скорости врезался в столб.
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