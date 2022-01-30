Без паніки. Це - без перебільшення - можна назвати девізом, із яким наші армійці зараз воюють на передовій. На фронті кажуть: ситуація зараз - нічим не відрізняється від ситуації рік чи два тому. Небезпека - була і є. Тільки зараз - більше інформаційних атак.

Як ворог сіє паніку на непідконтрольних територіях? І як намагається залякати людей - на українському боці? Руслан Смещук розкаже про ситуацію на двох фронтах: військовому та медійному.

Луганська область. Північний фланг - Світлодарської дуги - виступу оборони, що ніби вклинюється в непідконтрольну територію. В цих суворих і засніжених степах - відбувся резонансний інцидент. Тут вояки помітили ворожих піхотинців - які шукали проходи в смузі оборонних загороджень.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Побачивши двох людей він відкрив попереджувальний вогонь по нім, і вони почали рухатися назад. В той час підняли БПЛА наш, подивитися, що там лежить предмет схожий на бронежилет.

Ось - цей бронежилет. Російського виробництва із металевими пластинами, броня старого зразка. Схоже, що попереджувальний вогонь - виявився ефективним.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Одного поранили, і для того, щоб вони всі не загинули - вони забрали свого, або двухсотого на свой час, або трехсотого. Нести в бронежилеті тяжко, бронежилет просто скинули.

Як виявилося пізніше - армійці справді поранили одного із ворогів. Це одразу викликало неабияку реакцію на пропагандистських ресурсах.

Спочатку пішли повідомлення про нібито захоплення армійцями одного з опорників супротивника. Але потім версія змінилася.

Боевики открыли огонь из СПГ и крупнокалиберных пулеметов в направлении Веселогоровки. С прискорбием сообщаем, что в результате агрессии украинских боевиков, выполняя свой долг по защите республики, погиб наш военнослужащий. Противник осуществил провокационный обстрел по нашим позициям, получил соизмеримый ответ, понес потери, и теперь сочиняет истории о мифической ДРГ.

Звісно ж, про покинуту під позиціями армійців амуніцію - пропагандисти мовчать.

Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:

Бах, бах - крупнокаліберні кулемети ДШК. Ну і гранатомети - автоматичні, підствольні.

На жаль, не всі бої - закінчуються вдало. Щонайменше троє армійців - зазнали поранень. На початку тижня ситуація на фронті раптово загострилась. Понад десять ворожих обстрілів, вісім - із заборонених калібрів.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Військовослужбовець отримав осколкове поранення, після чого одразу пішла доповідь мені. Його одразу відправили на точку евакуації, куди вже приїхала машина. Йому надали першу домедичну допомогу своїми силами. Після чого його забрали вже на госпіталь. З ним все в порядку. Буде жити.

Це - позиції під Попасною. Їх ворог потужно накривав артилерією та мінометами. Побиті осколками дерева - посічені укриття.

Вояки розповідають - усе починалося із провокуючих кулеметних черг. Далі - калібри почали збільшуватися...

На при кінці обстрілу - вже 120 міни та ось.

Потім ситуація стабілізувалася. На передовій. А от в інформаційному полі - навпаки. І головними мішенями - стають не вояки - а прості люди. Окупанти - залякують підконтрольне населення.

Разработка плана наступательной операции в Донбассе ведется в Генштабе ВСУ. Ведется под руководством американских советников. Такое заявление сделали в народной милиции.

Ось такі повідомлення - щодня десятками "вливають" у вуха і голови людей. А ще активно розганяють - у соцмережах. От один із прикладів, як накручують паніку.

Про скопление техники и покупку перевязочных материалов.

І якщо підконтрольне їм населення окупанти залякують заради більшої керованості, то українське суспільство - з інших причин.

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України:

Паніка дійсно одна із задач, тому що паніка впливає на економіку, оскільки ринки дуже чутливі до будь-яких панічних наступів. Другий фактор - це дестабілізує ситуацію в суспільстві.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр - цей тиждень працювала тут - на передньому краю. Каже - саме паніка головний дестабілізатор. Хоча ситуація на українських кордонах - незмінна.

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України:

Тих угруповань військ, які сконцентровані на кордоні - недостатньо для того, щоб здійснити повномасштабний наступ. По друге, для здійснення наступу повинні бути ударні групи - на сьогодні ми не фіксуємо їх створення. На сьогодні ЗСУ готові до будь-якого сценарію і ми готові давати відсіч.

Тож зараз головна зброя українця - холодна голова та віра в себе та армію.