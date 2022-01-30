Напад хитрощів чи ковідне загострення? Парламент цього тижня, м'яко кажучи, здивував. Після півторамісячної відпустки - два наступні тижні - вирішив ще й покарантинити. Причина - клінічна - нарахували в Раді багато хворих. Опозиція в коронавірусну версію не вірить - і звинуватила монобільшість в усіх політичних гріхах. Ті - ж у відповідь взялися рятувати бджіл, провалили кілька голосувань і двічі заслухали міністра оборони. Доволі млявий старт року, як на мене. Перцю початку сезону додали хіба ФОПівці, які депутатів до евакуації довели. Яна Танчак - про карантинний старт політичного сезону.

Цей останній тиждень шостої сесії парламенту - мене, чесно кажучи, здивував. Я, як і мої колеги, очікували, що він буде насиченим: бо ж і наші кордони у небезпеці, і ковід - наступає, і долар - зростає. Та й тарифи не тішать. Але...

Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина":

Жодне з цих питань в будь-якому вигляді не включено в порядок денний, включені якісь друго- третьорядні питання.

І одне із таких - "третьорядних" питань... бджоли! Вони - загули у напівпорожній залі - у середу. Депутати взялися захищати їх від - знищення:

Марина Нікітіна, народний депутат, "Слуга Народу":

А знищення їм загрожує через безконтрольне завезення на територію України гібридних іноземних, чужорідних порід бджіл.

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Люди добрі, ну залиште в покої бджіл, вони до нас жили мільйони років і сподіваюсь після цього будуть жити.

За ці документи голоси збирали, немов нектар. Але - ухвалити не змогли - відправили на доопрацювання.

Такої битви за бджіл Верховна Рада ще не знала.

І ця битва за бджіл - виглядає дуже дивно. А тим більше у такий тиждень.

Вівторок - перший робочий день після рекордно довгих зимових канікул. Київ - у заторах, урядовий квартал - у протестах. Під парламент - вийшли ФОПівці, яких із січня зобов'язали встановити касові апарати. Підприємці ще до нового року оббивали пороги Верховної Ради. А зараз - все виглядало драматичніше - із проривом кордону силовиків, травмованими, заарештованими та евакуацією депутатів:

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Они борятся за свой бизнес. Потому что абсолютно понятная математика. Если человеку, у которого небольшой доход, надо купить кассовый аппарт за 20 тысяч гривен, нанять на работу бухгалтера, то естесвенно, с небольшим доходом он себе это позволить не может.

І зрештою - депутати таки пішли на поступки ФОПівцям.

Данило Гетьманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Якщо ти встановив РРО до кінця лютого, то у 2022 році твій штраф, навіть якщо ти помилишся, чи допустишь якесь порушення, навіть умисне, буде становити 10 відсотків від встановленого законом.

Цього тижня зібрати голоси - було фактично неможливо. То система - давала збій. Не спрацьовували кнопки - за звільнення голови держмайна Дмитра Сенниченка.

То зала була - напівпорожньою. Бо парламентарі - масово похворіли. На Ковід. Тож монобільшість запропонувала змінити робочий графік. Наступний тиждень мав бути пленарним, але його вирішили - скасувати. Натомість обіцяють працювати у комітетах - через "Зум".

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

Трудоголіків, я вас попереджаю, якщо ще один тиждень ми просидимо в закритому залі, то можливо так, що через тиждень дійсно потрібно буде зібрати й приймати важливі закони, у нас нікому взагалі буде приймати їх.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

В такий момент не можна кидати державу без парламенту. Фактично, держава як така, обезголовлена. Всі парламенти світу нас обговорюють крім власного, а власний парламент не може спромогтися прийняти абсолютно зрозумілі речі.

Під куполом депутати таки зберуться. Ненадовго - у вівторок, аби відкрити сьому сесію.

А ще - мають розглянути скасування штрафів для ФОПівців, виділити - майже три мільярди гривень на тероборону, і думатимуть, як зупинити - чергову хвилю коронавірусу.

Надважливі питання саме безпекові. Двічі за тиждень - нардепи викликали міністра оборони Олексія Рєзнікова. Спершу розмова була за зачиненими дверима. А вже за кілька днів - він звітував із трибуни.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Росія стягнула на 300 танків більше ніж навесні. Але кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є в наших військових - це і "Стугна", "Корсар", "Джавеліни" - на порядок більша, ніж кількість потенційних мішеней. Збройні сили України повністю готові до відсічі ворогу. Український народ може бути впевнений у своїй армії.

У питанні безпеки - депутати на дивовижу єдині. І в монобільшості, і в опозиції - закликали українців не панікувати й не збирати "тривожної валізки".