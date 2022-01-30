Вона працювала із 15 прем'єрами Британії й 13 президентами США. Об'їхала всю планету, не маючи паспорта. А вже за тиждень встановить новий рекорд Британії як монарх, який править Британією - понад 70 років. Єлизавету Другу вже давно називають Людиню-легендою, людиною-епохою.

Як зі скромної принцеси Лілібет, яка майже не мала шансів на корону, їй вдалось стати найвідомішою королевою у світі? Тож яким було і є її правління? І як Британія готується до платинового ювілею її Величності? - розкаже наша Світлана Чернецька з Лондона.

Коли 1926 року в Георга П'ятого народилася онука, у неї не було жодних шансів стати королевою. Престол заповідали дядькові Єлизавети. А той - був молодим, і точно мав намір одружитися. А це ще більше б віддалило принцесу від корони. Та Едвард Восьмий не протримався на троні навіть року, зрікся заради кохання до розлученої американки. Престол посів батько Єлизавети.

Південна Африка, 1947 рік.

Єлизавета, принцеса Йоркська:

Я проголошую перед усіма вами, що все моє життя - довге воно чи коротке - буде присвячене вам і служінню нашій великій імперській родині, до якої ми всі належимо.

Цю клятву принцеса дала на 21 день народження. Тоді й не здогадувалася, що вже за кілька років стане правителькою Великої Британії та ще шести незалежних країн: Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Пакистану і Цейлону. Єлизаветі було 25, коли її батько - король Георг Шостий - передчасно помер від раку легенів.

Кенія, 1952 рік.

Трагічне повідомлення застало принцесу Єлизавету та її чоловіка в Кенії. І нова королева негайно поїхала до Лондона.

Король помер, нехай живе королева. Через рік після смерті батька Єлизавета зійшла на монарший престол. Лише подивіться, скільки людей зібралося під стінами Букінгемського палацу, щоб побачити молоду правительку.

Саме під час коронації прозвучала змінена версія гімну країни "Боже, бережи королеву", а не короля.

Велика Британія, 1953 рік.

Тоні Джадж, колишній офіцер Збройних сил Великої Британії:

Я пам'ятаю коронацію. Кілька сімей зібралося в моїх сусідів, бо лише в них на вулиці був телевізор. І ми всі втиснулися у вітальню, чоловіки були в сорочках і краватках, жінки - у найкращих сукнях. І коли звучав гімн, усі встали, хоча ми й були десь далеко в чиїйсь вітальній - у прибережному місті Англії.

Велика Британія.

І ось уже сімдесят років у англійському гімні звучить побажання довгих років життя Її Величності. За час правління цієї жінки - підросли покоління людей. Які разом із нею пережили розпад Британської імперії, війни в Іраку та Афганістані, приєднання країни до Європейського Союзу та вихід із нього. Вона народилася до появи комп'ютерів, із рештою світу - затамувавши подих - стежила за висадженням астронавтів на Місяці. Єлизавета Друга - людина-епоха, найвідоміша і найвпливовіша королева у світі.

Г'юго Вікерс, королівський історик:

Безумовно, настав час віддати їй шану і зазначити - вона була дивовижною, незмінною і непохитною силою в цій країні - країні, яка переживала дуже складні часи. Прем'єр-міністри - хороші та погані - приходили і йшли, а вона досі з нами. Саме тому ми її так поважаємо.

За час правління вона працювала із 15 прем'єрами Великої Британії й 13 президентами США. Не злічити країн, які відвідала, та лідерів держав, із якими знайомилася. Єлизавета Друга вже побила рекорд - монарха, який найдовше в історії був на британському троні та стала найстаршим чинним монархом у світі.

Єлизавета Друга, королева Великої Британії:

У лютому розпочнеться мій платиновий ювілейний рік, який, сподіваюся, дасть можливість людям у всьому світі насолодитися відчуттям єдності, стане нагодою подякувати за величезні зміни останніх сімдесяти років - соціальні, наукові й культурні. А також дасть можливість упевнено дивитися вперед.

Вона не дає інтерв'ю, не коментує політичних подій. У свої 95 досі їздить за кермом та не пропускає можливості покататися верхи. Хоча минулий рік змусив королеву переглянути розпорядок дня. Через проблеми зі спиною вона відмовилася від участі в кількох публічних заходах. А в жовтні її на добу поклали в лікарню на обстеження.

Стівен Бей, житель Віндзора:

На жаль, ми всі розуміємо, що настане день, коли королеви з нами більше не буде. І я не знаю, як це переживе країна. Бо такого тут не було з 1951 року. Тож сподіваюся, що нічого не станеться найближчими роками.

З тростиною на публіці Її Величність уперше з'явилася після смерті коханого чоловіка - принца Філіпа. У шлюбі вони були 73 роки. І ця втрата не могла не підкосити королеву.

Роберт Джобсон, редактор відділу королівських новин у газеті:

Він був наче кам'яною стіною для королеви від самого початку, відтоді, коли вона була ще молодою і наївною.

Дошкуляють королівській сім'ї й нескінченні скандали. Улюбленого сина Єлизавети - принца Ендрю звинувачують у зґвалтуваннях, у нього попереду - публічний суд. А онук Гаррі з дружиною Меган утекли за кордон і продовжують перебирати "брудну білизну" монаршої родини.

Роберт Гардман, автор книжки "Королева світу":

Останні роки були доволі напруженими для монарха. Але якщо ми точно знаємо щось про королівську сім'ю з історії, це те, що вона завжди оговтується. Королева міцна і, щиро кажучи, у неї гарна підтримка у вигляді принца Чарльза і принца Вільяма. Попереду - важкі часи, але королева переживала ще й не таке.

Зараз Її Величність набирається сил перед святкуванням Платинового ювілею перебування на троні. А він триватиме весь рік.

Світлана Чернецька, кореспондентка: