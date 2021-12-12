Влада запроваджує новий податок на витрати - Тетяна Острікова [ Редактировать ]
В уряді розробляють законопроект про непрямі методи контролю, який фактично передбачає запровадження додаткового податку - на витрати. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявила економічна експертка Тетяна Острікова.
Наприклад, ви купили квартиру за один мільйон гривень, а податкова побачила, що у вас доходів на 500 тисяч. Інші 500 тисяч вона вважатиме "нелегальним доходом", з якого не сплачені податки. І оподаткує їх по повній... Фактично, це податкок на витрати. Влада залякує людей, щоб вони активніше йшли в податкову поліцію, декларували кошти.
Якщо Верховна Рада ухвалить цей законопроєкт (за планами - 2022 рік, але тексту поки немає), податкова автоматично отримуватиме інформацію про будь-яку велику покупку.
Називають цифру від одного мільйона гривень - це автомобілі люкс-класу, квартири, якась нерухомість, земля. За будь-якої такої угоди купівлі-продажу нотаріус автоматично надсилатиме інформацію в податкову, а та автоматично - за словами міністра фінансів - донараховуватиме податки тим, в кого задекларований дохід менший, ніж зароблена сума.
Нагадаємо, що з 1 вересня 2021 року в Україні почалася ініційована урядом "податкова амністія". До вересня 2022 року року українців зобов'язали задекларувати свої активи та сплатити одноразовий збір від 5 до 9%.
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Тетяна Острікова вважає, що українці не поспішають декларувати свої статки з низки причин. Насамперед, тому що податкова амністія не є анонімною, тож експерти застерігають не виключено, що інформація може опинитися в руках зловмисників
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