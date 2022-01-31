Брюссель і далі готує санкції на випадок повторної російської агресії.

Євросоюз готовий до можливої зупинки Росією постачання блакитного палива. Таке заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Якщо Кремль вирішить перекрити газовий вентиль, ЄС співпрацюватиме зі США, Катаром та Азербайджаном, аби розв'язати проблему.

Боррель також додав, що Брюссель і далі готує санкції на випадок повторної російської агресії. За його словами, це буде пакет високоефективних заходів, які, цитую, завдадуть серйозної шкоди російській економіці та фінансовій системі.