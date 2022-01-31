Євросоюз готовий до можливої зупинки постачання Росією газу - Жозеп Боррель [ Редактировать ]
Євросоюз готовий до можливої зупинки Росією постачання блакитного палива. Таке заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
Якщо Кремль вирішить перекрити газовий вентиль, ЄС співпрацюватиме зі США, Катаром та Азербайджаном, аби розв'язати проблему.
Боррель також додав, що Брюссель і далі готує санкції на випадок повторної російської агресії. За його словами, це буде пакет високоефективних заходів, які, цитую, завдадуть серйозної шкоди російській економіці та фінансовій системі.
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Про це заявив міністр природних та водних ресурсів країни - Кіт Пітт. За його словами, Австралія розглядає можливість додаткових постачань у разі вторгнення РФ в Україну.
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Таку інформацію оприлюднили сьогодні тамтешні ЗМІ.
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