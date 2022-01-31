Велика Британія подвоїть кількість військ у Східній Європі [ Редактировать ]
Велика Британія планує подвоїти чисельність військ у Східній Європі. За словами прем'єр-міністра Бориса Джонсона, у такий спосіб хочуть надіслати Кремлю, цитую: "чіткий сигнал".
Але також забезпечити союзників по НАТО підтримкою на суходолі, на морі та в повітрі. Британія має в своєму розпорядженні понад 900 армійців в Естонії, більш як сотня - працюють в Україні в рамках навчальної місії.
А у Польщі базується ескадрон легкої кавалерії - це близько 150 осіб.
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