Велика Британія планує подвоїти чисельність військ у Східній Європі. За словами прем'єр-міністра Бориса Джонсона, у такий спосіб хочуть надіслати Кремлю, цитую: "чіткий сигнал".

Але також забезпечити союзників по НАТО підтримкою на суходолі, на морі та в повітрі. Британія має в своєму розпорядженні понад 900 армійців в Естонії, більш як сотня - працюють в Україні в рамках навчальної місії.

А у Польщі базується ескадрон легкої кавалерії - це близько 150 осіб.