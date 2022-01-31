На фронті кажуть: ситуація натепер нічим не відрізняється від ситуації рік чи два тому.

Один український воїн був поранений під час ворожого обстрілу на Сході країни. Його стан середньої тяжкості.

Напередодні противник відкрив вогонь із протитанкових гранатометів поблизу Станиці Луганської. Крім того, ворог і далі стягує на лінію зіткнення важке озброєння. За минулу добу зафіксували 70 одиниць озброєння, яке розміщене з порушенням Мінських угод.

На фронті кажуть: ситуація натепер нічим не відрізняється від ситуації рік чи два тому. Небезпека - була і є. Тільки нині - більше інформаційних атак. Яя ворог сіє паніку на непідконтрольних територіях? І як намагається залякати людей на українському боці? Руслан Смєщук розкаже про ситуацію на двох фронтах: військовому та медійному.

Луганська область. Північний фланг Світлодарської дуги - виступу оборони, що ніби вклинюється в непідконтрольну територію. В цих суворих і засніжених степах відбувся резонансний інцидент. Тут вояки помітили ворожих піхотинців, які шукали проходи в смузі оборонних загороджень.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Побачивши двох людей, він відкрив попереджувальний вогонь по ним, і вони почали рухатися назад. В той час подняли БПЛА наш, подивитися, що там лежить предмет схожий на броніжелет.

Ось цей бронежилет. Російського виробництва із металевими пластинами, броня старого зразка. Схоже, що попереджувальний вогонь виявився ефективним.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Одного поранили, і для того, щоб вони всі не загинули, вони забрали свого, або двухсотого на свой час, або трехсотого. Нести в бронежилеті тяжко, бронежилет просто скинули.

Це - позиції під Попасною. Їх ворог потужно накривав артилерією та мінометами. Побиті осколками дерева - посічені укриття.

Вояки розповідають - усе починалося із провокуючих кулеметних черг. Далі - калібри почали збільшуватися...

Потім ситуація стабілізувалася. На передовій. А от в інформаційному полі - навпаки. І головними мішенями стають не вояки, а прості люди. Окупанти - залякують підконтрольне населення.

-Разработка плана наступательной операции в Донбасе ведется в Генштабе ВСУ, ведется под руководством американских советников. Такое заявление сделали в народной милиции.

Ось такі повідомлення - щодня десятками "вливають" у вуха і голови людей. А ще активно розганяють у соцмережах.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр цей тиждень працювала тут - на передньому краю. Каже: саме паніка - головний дестабілізатор. Хоча ситуація на українських кордонах - незмінна.

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України:

Тих угруповань військ, які сконцентровані на кордоні, недостатньо для того, щоб здійснити повномасштабний наступ. По-друге, для здійснення наступу повинні бути ударні групи - на сьогодні ми не фіксуємо їх створення. На сьогодні ЗСУ готові до будь якого сценарію і ми готові давати відсіч.

Тож зараз головна зброя Українця - холодна голова та віра в себе та армію.