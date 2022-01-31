На тренування мінського "Динамо" завітав заєць [ Редактировать ]
Відео оприлюднила пресслужба футбольного клубу.
Вухастий спустився сходами із сектору вболівальників та пробіг боковою лінією.
У тренерському штабі відзначили "приголомшливу швидкість потенційного гравця", а ще "прекрасне бачення поля".
Та запитали у фанів, чи слід взяти зайця до команди.
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