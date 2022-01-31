Байден заявив, що Талібан має негайно звільнити американця Марка Фрерікса [ Редактировать ]
Талібан має негайно звільнити американця Марка Фрерікса, якщо хоче, аби у Вашингтоні почали обговорювати визнання легітимності уряду талібів.
Про це ідеться у заяві американського президента Джо Байдена, яку оприлюднили на сайті Білого дому.
Таліби викрали Фрерікса у 2020му.
Це ветеран Військово-морських сил США, який 10 років працював над будівельними проєктами в Афганістані. Байден наголосив: його звільнення не підлягає обговоренню.
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Там зазначили, що відколи таліби захопили владу всередині серпня, на афганських правозахисників та працівників ЗМІ нападають і залякують.
Відколи таліби захопили владу всередині серпня, на афганських правозахисників та працівників ЗМІ нападають і залякують
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