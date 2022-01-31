В Нидерландах выступили за выступили за предоставление Украине оружия для защиты от возможной военной эскалации со стороны России. Об этом сообщают RTL Niuews.

Таким образом, депутат от партии Рубен Брекельманс выступил с предложением, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и глава МИД Вопке Хукстра должны посетить Украину с конкретными предложениями.

Отмечается, что Украина уже обратилась к Нидерландам относительно предоставления оружия. Сейчас Минобороны страны проводит инвентаризацию того, что можно поставить в Украину. Известно, что это могли бы быть радары, высокоточное оружие, противотанковое оружие или противовоздушная оборона.

Читайте также, глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что страна приняла решение передать Украине оборонительное оружие. В польском Минобороны сейчас "дорабатывают этот вопрос", поддержал такую инициативу после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, официальный представитель Кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт заявил о том, что Германия исключает возможность поставки летального оружия Украине. Это обусловлено позицией страны правительства - запрет экспорта оружия в кризисные регионы.

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