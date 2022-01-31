В столиці викрили групу осіб, які планували заворушення біля Офісу Президента [ Редактировать ]
Групу осіб, які планували організувати масові заворушення біля Офісу Президента України, викрито в столиці. Про це повідомили очільники МВС та Нацполіції.
За інформацією слідства, метою акції було спровокувати жорсткі сутички з правоохоронцями та створити сприятливу картинку для національних та іноземних ЗМІ про начебто нестабільну ситуацію в країні. Схожі акції також планувалося провести в лютому в Сумах, Чернігові, Полтаві та Черкасах. На організацію провокацій зловмисники навіть встигли отримати мільйон гривень авансу. Наразі слідчі відстежують походження коштів.
Денис Монастирський:
Кількість таких осіб планувалося зібрати до п'яти тисяч, з яких до 1,5 тисяч мали складати так звані "тітушки", які мали влаштувати бійки з правоохоронцями. Мала пролитись кров, при чому, була заготовлена спеціально, в тому числі бутафорська кров, яка внаслідок цих конфліктів з правоохоронцями мала, начебто, пролитися серед одних з активістів.
Ігор Клименко:
Ми ще на шляху встановлення замовників та кінцевих бенефіціарів протестних акцій, але розуміємо кому вигідна подібна дестабілізація ситуації в країні.
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