Незаконні збройні формування на Сході й далі обстрілюють позиції української армії та мирні населені пункти. Житель Світлодарська був поранений під час риболовлі на Вуглегірському водосховищі, коли ворог із тимчасово окупованого селища Лозове відкрив вогонь зі стрілецької зброї в бік Світлодарська.

Як повідомила пресслужба операції Об'єднаних сил, медичний підрозділ однієї з механізованих бригад Збройних сил України доправив пораненого до Світлодарської міської лікарні. Окрім того, вороги обстріляли українські позиції неподалік Пісків із підствольних гранатометів. Про ситуацію на передовій - Руслан Смєщук.

Промерзлі окопи, засніжений степ. Це - передові українські позиції в районі контрольованого СМТ Золоте та тимчасово окупованого Первомайська. Це - Луганщина.

Євген, військовослужбовець ЗСУ:

Сьогодні було тихо, спокійно. А вчора я чув там хтось новий приїхав, то я зрозумів що пристрілювались - трохи гепало. Сказали не вилазити, бо вони хочуть подивитися на наші позиції. А так спокійно, всі готові давати опір.

Такі, неприцільні ворожі обстріли наші оборонці за обстріли не вважають. Це - вже буденність. А ось тут свіжий сніг поступово накриває свіжі вирви від розривів. Ці дерева - пошкодило під час останнього потужного ворожого обстрілу. Так що попри оманливу тишу - вдарити смертельне залізяччя може у будь-яку мить. Як це було нещодавно.

Андрій, військовослужбовець ЗСУ:

Стріляли стрілецькою зброєю, і здається з гранатометів РПГ. А потім зразу мінометом почали працювати. Там між прильотами були короткі проміжки, не так що одна прилетіла, потім другий, третій - а с перерывами часу.

І тут же на позиціях ми зустрічаємо незвичного вояка. Зовсім молодий хлопчина - сюди в окопи - поїхав із строкового призову. Каже - під час обов'язкової служби зрозумів, що хоче воювати в бойовій частині. Родина хлопця в захваті не була - але його вибір прийняла.

Позивний "Броня", військовослужбовець ЗСУ:

Я був в частині, звоню батькові кажу: па, підписую контракт. Він каже: ти шо? Ну блін. Я кажу - блін, ну мені захотілося. Він каже: я поняв. Я кажу: відправ мої документи. Він відправив. За три дні я вже був на контракті.

Якийсь час хлопець намагався приховувати - куди він збирається від найстаршого члена родини - бабусі. Сміється - не довго те вдавалось.

Позивний "Броня", військовослужбовець ЗСУ:

Я був приїжджав до дому, і бабуся каже – я, каже, понімаю де ти, мені говорили що ти на контракті, що ти поїдеш в АТО. Я кажу - ну правильно говорили - але я ще не їду, хоча я насправді вже їхав сюди.

Що ж до загальної ситуації на фронті - за останню добу у порівнянні із попередніми - ситуація дещо загострилась. Українських солдатів вороги обстрілювали і в Луганській, і в Донецькій областях.