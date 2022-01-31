Пластикові пакети в супермаркетах подорожчають [ Редактировать ]
Малий крок до стабільності. Гривня щодо долара за курсом НБУ зміцніла. Сьогодні офіційний курс - 28 гривень 78 копійок. Минулого тижня спостерігався ажіотажний попит на іноземну валюту, тож гривня почала втрачати позиції. Аби згладити коливання на ринку, НБУ продав понад 700 мільйонів доларів. А про інші економічні новини цієї доби - в огляді Оксани Тупальської.
Пластикові пакети в супермаркетах від завтра продаватимуть по 2-3 гривні. Таким чином урядовці пропонують обмежити обіг неекологічних торбинок. За даними Мінекономіки, продаватимуть кульки за такими цінами: без ручок і бокових складок - по дві гривні, без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок - дві 50 та з ручками й боковими складками - три гривні за штуку. На початку грудня в Україні запровадили обов'язковий продаж найтонших пакетів - "маєчок" - по 1-2 копійки за штуку.
Український ринок заполонила гречка з Російської Федерації. За внутрішнього попиту близько 140 тис. тонн крупи на рік, країна виробляє 70 тисяч тонн. Решту - купують у РФ. Як розповів директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий, уряд заборонив будь-який російський імпорт ще у 2015 році. Тому доставляють продукт шляхом махінацій - з Алтайського краю залізницею везуть до Казахстану, там перебивають ярлики на казахські, а далі - в Україну.
Борошно та макаронні вироби наприкінці січня подорожчали - на 11 та 14 відсотків відповідно. Борошно, яке продавали по двадцять одній гривні, тепер пропонують майже по 23, макарони, що були по двадцять одній сімдесят, - стали 25 гривень. За два останні роки виробництво макаронів знизилося щонайменше на 10 відсотків. За останні пів року виготовили 27 тисяч тонн, а з-за кордону закупили 28 тисяч - на 15 відсотків більше ніж у 2020 році.
З моменту запуску ринку землі в Україні продали понад 219 тисяч гектарів. Найактивніше торгували наділами в Харківській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Найдорожчі ділянки в Харківській і Київській областях - від вісімнадцяти до вісімдесяти тисяч гривень за гектар.
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