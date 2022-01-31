"Омікрон" виявили вже у 20 регіонах України. Найбільше підтверджених випадків - у Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та в Києві.

Третій тиждень зростає кількість хворих серед дітей. Буковина - за крок від "червоної" зони. Медики працюють у посиленому режимі. Лікарні в регіоні заповнені наполовину. Ольга Лучек про ситуацію докладніше.

Неля вже вдруге перехворіла на ковід. Зараз жінка на 35 тижні вагітності, почувається добре, але не приховує - неабияк перелякалася.

Неля Варфоломеєва, жителька Чернівців:

Більше це вплинуло на мій психоемоційний стан, тому що чесно кажучи, будемо бачити далі наслідки, дай Боже, щоб їх не було, але швидше це така тривожність, бо фактично ані високої температури, ані кашлю у мене не було. Крім закладеності носа ну і такої тривожності в цей період.

Ще кілька місяців тому випадки захворювання серед вагітних були поодинокі, нині ж кількість хворих при надії - зростає, кажуть медики. У когось Ковід минає без симптомів. А хтось потребує кисневої підтримки.

Василь Ринжук, медичний директор КНП "Чернівецький обласний перинатальний центр":

У 2020 році хворих ковід-інфекцією народило 15 жінок, за 2021 рік народило 28 жінок, а за січень 2022 року уже відбулося 23 пологів. Інфекція поміняла пріоритети й, на жаль, зараз збільшилася кількість як вагітних, так і дітей.

Троє немовлят, матері яких хворіють на Ковід, нині під пильною увагою лікарів.

Ілля Кошурба, медичний директор з неонатологічної допомоги КНП "Чернівецький обласний перинатальний центр":

Ці діти за результатами обстеження ПЛР-тестів є негативними, здоров'я у задовільному стані. І вже по факту одужання матері буде вирішуватися питання, куди вони будуть іти, швидше за все будуть виписуватися додому.

Найбільше хворіють діти грудного віку, а також - до трьох років. Основні симптоми: біль у горлі, ускладнене дихання, кашель і кволість.

Олександр Тесліцький, медичний директор Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні:

Це дітки молодшого віку, які на фоні тривалої лихоманки, на фоні порушень гідробалансу поступають з критично низьким артеріальним тиском. Вони потребують іншої тактики лікування. Більшою мірою вони потребують забезпечення венозного доступу, за допомогою якого є можливість проводити інфузійну терапію.

94 дитини перебувають наразі на стаціонарному лікуванні в Чернівецькій обласній лікарні. 40 із них - малюки до року. Найменшому пацієнтові всього два дні. Лікарі радять батькам за перших проявів хвороби одразу звертатися до медиків. І не займатися самолікуванням.