Діти вже чітко знають, як діяти у разі евакуації

Як поводитися з підозрілими предметами? Такі уроки завжди були в шкільній програмі, та після низки фейкових мінувань вони стали особливо актуальними. Як розпізнати небезпеку та на що звернути увагу - поради від вибухотехніків далі.

Міни, гранати, артснаряди… Миколаївських школярів фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій знайомлять з вибуховими пристроями війни минулого століття, адже їх досі знаходять в різних місцях.

Відриває ногу. Такі речі відривають руки.

Виявляють небезпечні знахідки часто випадково - на городах, пляжах чи навіть у погребах. Головна порада від піротехніків: не чіпати підозрілі предмети.

Дмитро Шойман, старший сапер аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Миколаївській області:

Їх не треба трогати, підіймати, розбирати, кидати в вогонь. Чіпати їх небезпечно.

Особлива увага - темі замінування шкіл. У Миколаєві з початку січня чи не щодня надходять такі повідомлення. Жодне з них не підтвердилося. Але діти вже чітко знають, як діяти у разі евакуації.

Марія Островерхова, учениця сьомого класу ліцею №60 міста Миколаєва:

Я знаю, що не можна з собою брати речі. Тобі можуть підкинуть різні бомби.

Неспеціалісту підривний пристрій легко не помітити. Він може бути замаскований у підручниках, іграшці чи в ранці.

Геннадій Ляшан, інспектор відділу вибухотехнічної служби ГУ НП в Миколаївській області:

Якщо граната стоїть на важелі, а над нею лежить якась іграшка, дитина її хапає, граната падає на бік, важіль відходить і відбувається вибух.

Три довгі дзвінки - і діти повинні залишити приміщення школи. Вдягтися та організовано вийти - для цього є лічені хвилини. А кожен клас має свій маршрут евакуації та кінцевий пункт.

Ніколь Матвєєва, учениця ліцею №60 міста Миколаєва:

Коли знаєш, що десь може бути дійсно якась міна чи знаряд, то дуже переживаєш за своє життя і хочеться швидше вийти з корпусу і піти на безпечне місце.

Наталія Гломба, вчитель ліцею №60 міста Миколаєва:

Все повинно пройти без паніки. В першу чергу заспокоїть дітей. Звернуть увагу, чи в дітей не має паніки, хаосу, зосереджено, організовано. Головне, що ми виходимо через дорогу. Це теж небезпечно.

Вчителі результатами уроку задоволені - кажуть, спілкування з піротехніками та вибухотехніками цікаве не лише для дітей, корисне воно й для педагогів.