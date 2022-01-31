Українців, які рятували євреїв у часи німецької окупації, набагато більше

Вони рятували євреїв від фашистів, ризикуючи власним життям. І за це - стали праведниками світу. Почесне звання отримали ще шість українців. За посмертною відзнакою сьогодні до Києва приїхали їхні нащадки. Як усе відбувалося - бачила Ірина Розова.

Ольга Коханевич розповідає історію, яку багато разів чула від своєї бабусі Марії. Та часто згадувала, як починалися жахливі роки фашистської окупації й до села прийшов німецький каральний батальйон.

Ольга Коханевич, правнучка Праведниці народів світу Марії Жосул:

Когда они вошли, они, конечно же, узнали семьи еврейские, и они расстреляли всю семью Беллы. Белла Клеванская, она гуляла неподалеку и бабушка увидела ее, и забрала ее к себе, она осталась одна, потому что всех родственников расстреляли.

Так, восьмирічна єврейська дівчинка Белла стала п'ятою дитиною в родині Марії Жосул аж на цілих, як тоді здавалося, нескінченних 900 днів окупації.

Ольга Коханевич, правнучка Праведниці народів світу Марії Жосул:

Скрывала она ее в кукурузе днем, а на ночь забирала в дом, чтобы не вызвать подозрения, называли Беллу Машей.

І таких унікальних історій - тисячі. У часи Другої Світової сусіди й просто знайомі переховували переслідуваних євреїв, добре знаючи, що за це їх можуть розстріляти. Сьогодні ж цим людям Ізраїль надав почесне звання - Праведників народів світу. І хоча багатьох уже немає в живих - посмертні нагороди продовжують передавати нащадкам.

Міхаель Бродський, посол Ізраїлю в Україні:

Сегодня у еврейского народа есть своя страна, своя сильная армия, и Израиль всегда готов прийти на помощь евреям, где бы они не находились, но во время Холокоста ничего этого не было. Не было государства Израиль. Ни армии обороны Израиля. Праведники народов мира были единственными, кто спасал евреев там, где никто другой не мог прийти им на помощь.

Інформацію про рятівників єврейського народу збирають у єрусалимському інституті Яд-Вашем і понині. Якщо статус праведника вдається підтвердити, але людини немає в живих, відзнаку передають родичам. Як сьогодні. До списку українських праведників світу додалося шість імен.

Аріель Маркович, молодіжний рабин Києва:

Никакое мероприятие, никакая медаль не может сказать что мы чувствуем про них, нужно очень хорошо понимать, что люди, которые спасли других людей, конечно если сегодня нужна кому-то буханка хлеба, я ее даю, тогда было - каждый человек, который спас семью, одного человека, ребенка, его могли не то что наказать, а если нашли убить его или ее. И всю семью. Спасибо огромное им...

За кількістю праведників Україна посідає четверте місце у світі після Польщі, Нідерландів та Франції - почесне звання мають 2673 людини. Утім, у посольстві Ізраїлю переконані - насправді українців, які рятували євреїв у часи німецької окупації, набагато більше.