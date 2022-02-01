У США розробили санкції проти "найближчого оточення" очільника Кремля [ Редактировать ]
Санкції проти російської верхівки розробили у США.
Таке заявила речниця Білого Дому - Джен Псакі. За її словами, Штати готові запровадити обмеження проти "найближчого оточення" очільника Кремля, якщо напад на Україну таки станеться. Раніше американські сенатори від Демократичної та Республіканської партій заявляли, що деякі заборони можуть запровадити ще до ймовірного вторгнення.
Джен Псакі, речниця Білого Дому:
Можу підтвердити, що ми розробили конкретні пакети санкцій як для російських еліт, так і для членів їхніх родин у разі подальшого вторгнення Росії в Україну. Особи, яких ми визначили, перебувають у найближчому оточенні Кремля та відіграють певну роль в ухваленні урядових рішень або, щонайменше, є причетними до дестабілізаційної поведінки Москви. Багато з цих осіб є особливо вразливими через їхні тісні фінансові зв'язки із Заходом, а це означає, що вони постраждають від санкцій.
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