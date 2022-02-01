Настрої та плани військових: чи готові армійці дати відсіч супротивнику в разі можливого нападу [ Редактировать ]
Чи готові українські армійці дати відсіч супротивнику в разі можливого нападу. Наші кореспонденти побували на місці дислокації 92-ої окремої механізованої бригади під Харковом, де щодня тренуються та опановують новітні зразки техніки українські військові. Про настрої та плани - у сюжеті Світлани Шекери.
92-га окрема механізована бригада дислокується під Харковом. У цих казармах розміщуються підрозділи.
Окремо для жінок, окремо для чоловіків. Кабінети підрозділів.
Та зараз тут порожньо - всі на плацу:
-Кроком - руш!
Бригада - на передовій із 2014 року. Пройшли десятки боїв. Василь Божок - отримав звання Героя України за три підбиті ворожі танки.
Василь Божок, перший заступник командира третього механізованого батальйону 92 окремої механізованої бригади:
Під час виконання завдання у 2015 році, в лютому, під Дебальцевим, моїм екіпажем було знищено три танки противника. На той час я був командиром танкового взводу. Ми танки противника знищили танком Т-64бв.
Нині Василь разом із побратимами опановує нові БТРи та очікує на озброєння з Великої Британії.
Василь Божок, перший заступник командира третього механізованого батальйону 92 окремої механізованої бригади:
Повинні нас укомплектувати "ЕНЛОУ", гранатометами. Наші військовослужбовці проходять наданий гранатомет підготовку в Десні на даний час.
Бійці навчаються і тренуються щодня. Навідник Віталій уже розібрався з новеньким БТР 4-Є. Каже - тут і озброєння краще, й бійцям - безпечніше.
Віталій, навідник БТР:
Тому що все це робиться не як у 70-тці це робилося, навідник залазить в саму машину, систему. Зараз навідник це робить безпосередньо з кабіни, де знаходиться десант. За допомогою пульта управління.
Танки один за одним вирушають на полігон, на навчання. Скільки їх тут, військові не кажуть - таємниця. Та, запевняють - достатньо, щоб зупинити ворога.
Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:
На 100%, на 100% ми дамо відсіч ворогові, і Україна понад усе!
До бригади дедалі більше приходить добровольців - військових-контрактників.
Максим Моргун, начальник озброєння 92 окремої механізованої бригади:
Бойовий дух в підрозділі та особового складу дуже високий. Підрозділи постійно перебувають, приймають участь у навчаннях, в заняттях, тренуваннях.
Допомагатиме посилювати кордон і харківська громада.
Олег Синєгубов, голова Харківської обласної державної адміністрації:
Конкретно це мова йде про придбання автомобілів. Поки плануємо два. Це для більш швидкого реагування підрозділів та прикордонних військ.
А от можливе скупчення ворожих військ на українських кордонах бійці не коментують. Жартують…
Василь Божок, перший заступник командира третього механізованого батальйону 92 окремої механізованої бригади:
Ви знаєте, мені нещодавно дзвонила мама і питала теж про цю ситуацію. Ну я їй сказав, що пока я вдома, значить все тихо. Все буде добре!
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