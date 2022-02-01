Канада розширить військову місію в Україні [ Редактировать ]
60 армійців прибудуть до нас, щоб навчати українських бійців.
Про це заявила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд.
Напередодні вона з візитом завітала до Києва, де зустрілася з українським колегою - Олексієм Резніковим та з головою МВС - Денисом Монастирським.
Нагадаю, Оттава планує виділити на підтримку України 340 мільйонів доларів і продовжити свою військову навчальну місію ще на три роки.
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