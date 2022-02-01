Стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО [ Редактировать ]
Сьогодні стартує реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Кожен учасник має право коштом держави пройти тести з 5-ти предметів. Загалом, ЗНО проводитимуть із 13-ти дисциплін.
Щоб додатково скласти одну з іноземних мов, потрібно сплатити 789 гривень. Вартість інших іспитів - 354 гривні. Основна сесія триватиме з 23 травня до 17 червня. Реєстрація - до 9 березня.
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