Тамтешні новорічні святкування мають багато відмінностей від звичних для нас.

У Східній Азії святкують Китайський, або як його ще називають, Місячний, Новий рік. Відзначати планують упродовж двох тижнів. Більше про традиції Азійського світу в новорічний період розкаже Вікторія Парфенюк.

З новим 4720-им! Жителі Східної Азії "перегорнули річний календар". Сьогодні там святкують Китайський, або Місячний Новий рік!

Тамтешні новорічні святкування мають багато відмінностей від звичних для нас. Приміром, датування. Якщо в нас розпочався тільки 2022-ий, там уже 4720-ий. Ба більше, святкують щороку в різні дати. Усе залежить від місячного календаря. Гуляють масштабно, протягом двох тижнів, перший з яких - вихідний.

До святкувань готуються заздалегідь. Будинки зовні прикрашають фігурками з паперу та ліхтариками. Вивішують також стрічки з побажаннями добра та щастя.

Хан Чуен, житель Індонезії:

Ми щойно купили ліхтарики у формі ананаса, щоб повісити вдома. Так хочемо створити справжню новорічну атмосферу. Прикраси традиційного кольору - червоного, що символізує хоробрість, успіх і багатство.

У червоне тут убрані як вулиці міст, так і самы жителі. На святкове застілля зазвичай одягають речі "вогняного" кольору. А готують - китайські пельмені, схожі до наших. Однак подекуди тісто начиняють не лише м'ясом, а й рибою, креветками. Вважають, що більше таких пельменів з'їсти на Новий рік, то багатшим будеш. Обов'язковими на столі є також риба, локшина та солодкі рисові кульки.

Відлуння свята чути й за межами Азії. Наприклад, у Нью-Йорку мешкає найчисленніша китайська діаспора, тому тут традиційно влаштовують масштабні та яскраві заходи й вечірки. Шанують Місячний Новий рік і у Ватикані.

Франциск Папа Римський:

Передаю щирі вітання й бажаю, щоб у Новому році всі мали мир, здоров'я та жили в безпеці. Як чудово, коли сім'ї знаходять можливість зібратися разом і пережити ці радісні миті. Шкода, що багато рідних не зустрінуться через пандемію. Та сподіваюся, що незабаром ми подолаємо це випробування.

Попри численні традиції Китайського Нового року, головна - зібратися всією родиною у святковий вечір. Проте цьогоріч для жителів самого Китаю - це справжня розкіш. У багатьох тамтешніх містах оголосили локдаун, а місцевим виїжджати за межі свого регіону.