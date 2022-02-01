Хотя доходная часть бюджета благодаря высокой инфляции по итогам 2021 года была выполнена, ключевые направления – здравоохранение, поддержка экономики и образование – не получили положенного финансирования. Об этом заявил народный депутат Сергей Левочкин, комментируя итоговые данные по выполнению госбюджета в прошлом году.

"Итоги 2021-го еще раз продемонстрировали, что нынешнее правительство не умеет правильно определять приоритеты при расходовании бюджетных средств. Иначе нельзя объяснить тот факт, что поддержка экономической деятельности, здравоохранение и образование остались недофинансированными – в то время как некоторые менее важные статьи расходов выполнены полностью", – заявил политик.

Он привел данные о том, что расходы на поддержку экономической деятельности по общему фонду недофинансированы на 1,37 млрд грн, на здравоохранение – на 2,68 млрд грн, на образование – на 0,56 млрд грн.

"В свете нынешнего энергетического кризиса невозможно понять, почему инвестиционный проект "Новоконстантиновская шахта" оказался недофинансированным на 34%, – хотя очевидно, что это инвестиции, который дадут быструю отдачу, не говоря уже о том, что они будут способствовать усилению энергетической безопасности", – убежден народный депутат.

По его мнению, недоумение вызывает также тот факт, что в период пандемии строительство детского медицинского центра "Охматдет" недополучило 25% запланированных средств.

"Правительство не отказывается от печально известной "медреформы", но при этом на 38% недофинансирует расходы на развитие системы экстренной медпомощи и модернизацию материально-технической базы учреждений здравоохранения – то есть то, без чего медицина развиваться не может", – добавил он.

"Еще хуже выглядит ситуация с ключевыми статьями финансирования, если рассматривать ее с точки зрения выполнения законов. Здравоохранение должно получать 5% ВВП, а в реальности его доля снизилась с 4,2% в 2020 году до оценочно 3,8% ВВП в 2021-м. Такая же ситуация в образовании, где финансирование снизилось с 6% до 5,8% ВВП – при законодательном минимуме 7% ВВП. Такое ухудшение по базовым направлениям нельзя объяснить иначе, чем непрофессионализмом правительства. И если мы хотим улучшить ситуацию в 2022-м, то уже сейчас необходимо решать вопрос о замене всего состава Кабмина", – резюмировал Сергей Левочкин.