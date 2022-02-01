Ворог двічі порушив режим тиші на Сході [ Редактировать ]
Два ворожі обстріли зафіксували на Сході країни минулої доби.
Біля Світлодарська противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї, було поранено одного мирного жителя.
А неподалік Пісків представники незаконних збройних формувань вели вогонь із гранатометів. Серед військових втрат немає.
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