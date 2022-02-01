Сьогодні відкрили сьому сесію Верховної ради України дев'ятого скликання. У порядку денному - створення низки тимчасових слідчих комісій та призначення премій за ЗНО. Від завтра, через коронавірус, народні обранці працюватимуть у комітетах, комісіях, депутатських групах та фракціях.

На відкриття сесії прийшов і президент. Володимир Зеленський за трибуною парламенту, підписав указ про зміцнення обороноздатності країни. Документ, зокрема, передбачає збільшення чисельності війська, створення концепції житлового забезпечення армійців та підвищення їхніх зарплат.

Володимир Зеленський, Президент України: