Відкриття сьомої сесії Верховної Ради: президент підписав указ про зміцнення обороноздатності країни [ Редактировать ]
Сьогодні відкрили сьому сесію Верховної ради України дев'ятого скликання. У порядку денному - створення низки тимчасових слідчих комісій та призначення премій за ЗНО. Від завтра, через коронавірус, народні обранці працюватимуть у комітетах, комісіях, депутатських групах та фракціях.
На відкриття сесії прийшов і президент. Володимир Зеленський за трибуною парламенту, підписав указ про зміцнення обороноздатності країни. Документ, зокрема, передбачає збільшення чисельності війська, створення концепції житлового забезпечення армійців та підвищення їхніх зарплат.
Володимир Зеленський, Президент України:
Передбачено збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче 3-х мінімальних заробітних плат. Перехід України до засад професійної армії, збільшення терміну дії контрактів, розробка концепції житлового забезпечення військовослужбовців, система кар'єрного росту офіцерів, а також збільшення протягом наступних 3 років чисельності Збройних сил на 100 тисяч осіб професійної армії, створення додаткових 20 бригад ЗС України.
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