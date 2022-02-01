Борис Джонсон завітає до Києва з робочим візитом [ Редактировать ]
Сьогодні до України приїде прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. З президентом України Володимиром Зеленським він обговорить агресивну поведінку Росії проти України.
Крім британського, сьогодні офіційний Київ прийматиме і польського прем'єра - Матеуша Моравецького. Попередньо відомо, що очільники урядів планують оголосити про створення нового формату співпраці з Україною.
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