Шевченковское отделение государственной исполнительной службы в городе Киеве наложило арест на счета ООО "Фьючер Медиа", которому принадлежит издание mind.ua, в рамках исполнения решения Хозяйственного суда г.Киева по делу № 910/13849/21 о взыскании с данного ООО в пользу ООО "ФК Леогейминг Пей" в качестве морального ущерба и судебных издержек в размере 106 810 грн, а также затрат исполнительной службы на взыскание этих средств. Об этом говорится в постановлении об аресте средств должника в рамках исполнительного производства № 68223207.

"Наложить арест на денежные средства, которые находятся на открытых счетах, а также на счетах, которые будут открыты после вынесения постановления про арест средств должника…", - говорится в тексте постановления.

Как сообщалось, апелляционный суд 14 декабря 2021 года полностью оставил без изменений решение суда первой инстанции, который удовлетворил требования финансовой компании "Леогейминг Пей" о признании информации, размещенной на сайте mind.ua, недостоверной и такой, которая порочит деловую репутацию компании.

Речь идет о публикации MIND.UA от 23 октября 2020 года под заголовком "Платежные системы "Лео" перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино - расследование Mind". Суд признал данную информацию недостоверной и обязал собственника издания выпустить официальное опровержение на протяжении месяца с даты вступления решения в силу.

Однако, основной собственник ООО "Фьючер Медиа" и главный редактор сайта mind.ua Евгений Шпитко, которому принадлежит 90% ООО, не выполнил требования суда в установленный срок. Также собственником ООО "Фьючер Медиа" является ООО "Акселератор новых продуктов", принадлежащего Александру Жарикову, Евгению Саранцову и Александру Горлову.