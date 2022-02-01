Первая страна в Европе отменила все коронавирусные ограничения [ Редактировать ]
Вид на Копенгаген
С 1 февраля Дания отменила все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. В стране снова откроют ночные клубы и рестораны, а носить маски нужно только при посещении больниц.
С 1 февраля отменено требование наличия ковид-паспорта для пассажиров поездов. Также с 1 февраля возрождается ночная жизнь: рестораны, бары, ночные клубы, где продается алкоголь, могут теперь работать без всяких ограничений. Также отменяются ограничения на количество зрителей и участников развлекательных и спортивных мероприятий, а также требование обеспечивать социальную дистанцию в залах и других помещениях.
Власти приняли такое решение из-за высокого уровня вакцинации: 80,8% жителей Дании привиты двумя дозами вакцины, 60,6% уже получили бустерную дозу. В целом в ЕС ревакцинацию прошло менее 45% жителей.
В Дании ежедневно регистрируют около 40-50 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, что составляет менее 1% от всего населения страны (5,8 млн). В понедельник, 31 января, число новых случаев заражения составило 29 084, а в отделениях интенсивной терапии проходят сейчас лечение всего 32 человека.
Управление здравоохранения Дании рекомендует уходить на самоизоляцию на четыре дня только тем, кто сдал положительный тест на COVID-19. Всем контактным лицам изоляция больше не нужна. Несколько ограничений еще действует на границах страны для непривитых путешественников, прибывающих из стран, не входящих в Шенгенскую зону.
Правительство Дании не планирует снова возвращаться к введению ограничений, но "сохраняет осторожный оптимизм".
Дания стала первой из стран Европы, которая сняла все ограничения. Также с начала года на ослабление карантинных мер пошло еще несколько стран.
"Подробности" сообщали о том, что правительство Великобритании отменило в Англии большинство коронавирусных ограничений. С 26 января в Англии не нужны маски и COVID-паспорта.
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