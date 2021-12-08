В Дании, вследствие роста количества заражений коронавирусом и распространения нового штамма "Омикрон" - усилили ограничения. Также возвращают дистанционное обучение для школьников. Об этом пишет DR.

Какие COVID-ограничения ввели в Дании

в стране запретили рождественские обеды и крупные общественные мероприятия на рабочем месте. Также вернули рекомендацию по дистанционной работе;

количество посетителей на концертах было ограничено до 50 зрителей. В то же время ограничение не распространяется на количество сидячих мест.

уже с этой пятницы в Дании запретят работу ночных клубов и продажу алкоголя после полуночи;

также в стране возвращают дистанционное обучение с 15 декабря.

Читайте также, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения.

Кроме того, в Украине будут действовать новые правила карантина. Для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.

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