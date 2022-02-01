Американці доправили в Україну шостий літак зі зброєю [ Редактировать ]
Шостий літак зі Сполучених Штатів із вісімдесятьма чотирма тоннами бойових набоїв до стрілецької зброї прибув до Києва. Про це на своїй сторінці у Фейсбуку зазначив міністр оборони Олексій Резніков. Загалом станом на сьогодні Україна отримала приблизно 500 тонн оборонної амуніції від США.
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Україна запросила у Заходу - великомасштабне постачання зброї для захисту від можливого нападу Росії. Звернулася і до Німеччини. Та Берлін - Києву у зброї відмовив, натомість надішле - п'ять тисяч шоломів...
За його словами, у четвертому транші від Сполучених Штатів передбачені й оборонні, і наступальні засоби. У попередньому - були три сотні протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".
Саме ці протитанкові ракетні комплекси були на борту, який прибув напередодні зі США. Усього літаком доправили 79 тонн озброєння.
Три сотні "Джавелінів" уже в Україні. Літак з протитанковими ракетними комплексами - зустрічали у Борисполі представники вітчизняного Міноборони, а також делегація посольства США в Україні.
За інформацією прессекретаря Міноборони США Джона Кірбі - уже невдовзі в Україну прибудуть американські протитанкові ракети Javelin. Доправити також планують і системи Протиповітряної Оборони.