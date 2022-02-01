Сполучені Штати розробили санкції проти російської верхівки. Про це заявила речниця Білого Дому Джен Псакі. За її словами, США готові запровадити обмеження проти "найближчого оточення" очільника Кремля, якщо напад на Україну таки станеться. Раніше американські сенатори від Демократичної та Республіканської партій заявляли, що деякі заборони можуть запровадити ще до ймовірного вторгнення.

Джен Псакі, речниця Білого Дому: