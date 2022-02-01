Про намір надати Катару статус "основного союзника поза НАТО" заявив Президент США Джо Байден. Таке рішення Байден ухвалив після зустрічі з катарським еміром - Хамадом бін Халіфом Аль Тані. Особливий статус президент Сполучених Штатів планує надати на знак багаторічної співпраці Катару зі США - в галузі оборони та безпеки, а також через стратегічні робочі відносини зі Збройними силами США. Насамкінець Джо Байден назвав Катар, цитую, "надійним другом і союзником". Тепер намір Байдена повинні затвердити в Конгресі.